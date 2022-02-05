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Джек Херманссон — Шон Стриклэнд: ставка Александра Емельяненко на бой UFC Fight Night 200

Джек Херманссон — Шон Стриклэнд: ставка Александра Емельяненко на бой UFC Fight Night 200
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Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион мира по версии ProFC Александр Емельяненко поделился своим мнением о бое Джек Херманссон — Шон Стриклэнд.

Ставка: победа Джека Херманссона за 2.55.

«Я считаю Херманссона отличным бойцом, который умеет сочетать элементы борьбы и ударки. На высоком уровне у него не клеится, и он вряд ли претендует на титульный бой, но недооценивать его я бы не стал.

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Конечно, Стриклэнд набрал нереальную форму, сейчас американец очень хорош. Здесь Херманссон может взять своё за счёт опыта. Техника у него хорошая, да ещё и в ответ прямые панчи Стриклэнд часто пропускает.

Скорость у обоих высокая, и, мне кажется, в один из моментов Джек может подловить Шона на ошибке и выдать прямой в челюсть».

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