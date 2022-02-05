«Интер» — «Милан»: ставка Эльвина Керимова на дерби в чемпионате Италии

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 24-го тура Серии А сезона-2021/2022 «Интер» — «Милан».

Ставка: «Интер» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.05.

«Важнейшая игра с точки зрения турнирной борьбы. «Милан» располагается на третьем месте и отстаёт на четыре очка, при этом у «Интера», который лидирует, есть ещё игра в запасе. Плюс ко всему это принципиальнейшее противостояние двух главных соперников. Они базируются в одном городе. Всегда матчи между этими командами особенные.

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После ухода Конте «Интер» стал только лучше. Базовые принципы игры остались, состав немного изменился, при этом «Интер» стал лучше контролировать мяч. Если посмотреть на показатели, то «Интер» – лидер чемпионата по ударам, по проценту точных передач. «Интер» по основным показателям, таким как владение мячом, верховые единоборства, располагается в пятёрке, а где-то и в тройке или даже на первом месте. По всем основным показателям «Интер» лучше «Милана».



«Милан», в свою очередь, последние несколько сезонов проводил стабильно. В прошлом году попал в зону Лиги чемпионов, а какое-то время даже лидировал в Серии А. Но всё-таки по составу «Милан» слабее «Интера». Вот этот состав «Милана» моложе и больше на перспективу. «Интер» здесь и сейчас – очень серьёзная боевая единица. Это команда, которая заслуженно лидирует в чемпионате Италии.



Если брать личные встречи, то в последних трёх очных матчах «Интер» не проигрывал «Милану», при этом «Интер» играет уверенно. В прошлом сезоне «Интер» одержал две победы. Во втором круге прошлого сезона «Интер» выиграл со счётом 3:0, а в первом — 2:1. В первом круге текущего сезона была ничья 1:1. Вы уже заметили, что в последних трёх матчах команды не забивали больше трёх голов.



На что я намекаю? На то, что суперрезультативного футбола мы не увидим. Это будет тактическая борьба. Тренеры понимают, что ставки высоки и рисковать не нужно. Плюс была пауза на матчи сборных. Некоторые из футболистов только прибудут в расположение своих клубов. Это может сказаться на зрелищности игры. Матч может получиться не самым богатым на моменты и голы.



В последних трёх матчах получается, что проходит ставка «Интер» не проиграет и тотал голов меньше 3.5 мяча». Коэффициент на эту комбинированную ставку — 2.05. Мне кажется, очень хороший коэффициент. Если брать последние матчи «Интера» и «Милана» в чемпионате, то, как правило, не забивается больше трёх голов. «Интер» и «Милан», учитывая загруженный и перегруженный график, постараются распределять силы по дистанции».

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