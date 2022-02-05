Россия — Португалия: эксперты оценили шансы команд в финале ЧЕ по мини-футболу

Сборная России по мини-футболу вышла в финал чемпионата Европы в Нидерландах. Подопечные Сергея Скоровича одержали пять побед в пяти матчах турнира.

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В полуфинале они оказались сильнее Украины — 3:2. В решающем матче соперником россиян станет сборная Португалии. Это действующий чемпион Европы. Финал ЧЕ по футзалу пройдёт 6 февраля.

Эксперты не могут назвать явного фаворита, но отдают минимальное преимущество сборной Португалии. Заключить пари на победу португальцев в основное время предлагается с коэффициентом 2.30: в случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 2300 рублей.

На победу сборной России дают 2.51, на ничью после 40 минут — 4.10. При этом аналитики не ждут высокой результативности: тотал больше 5.5 гола идёт за 2.15, тотал меньше 5.5 гола — за 1.74.

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