Россия — Португалия: эксперты оценили шансы команд в финале ЧЕ по мини-футболу

Сборная России по мини-футболу вышла в финал чемпионата Европы в Нидерландах. Подопечные Сергея Скоровича одержали пять побед в пяти матчах турнира.
Россия — Португалия: когда играют, где покажут?
В полуфинале они оказались сильнее Украины — 3:2. В решающем матче соперником россиян станет сборная Португалии. Это действующий чемпион Европы. Финал ЧЕ по футзалу пройдёт 6 февраля.
Эксперты не могут назвать явного фаворита, но отдают минимальное преимущество сборной Португалии. Заключить пари на победу португальцев в основное время предлагается с коэффициентом 2.30: в случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 2300 рублей.
На победу сборной России дают 2.51, на ничью после 40 минут — 4.10. При этом аналитики не ждут высокой результативности: тотал больше 5.5 гола идёт за 2.15, тотал меньше 5.5 гола — за 1.74.
Игрок сборной Украины Серый: у футзала такой поддержки не было никогда.
Чудо-гол, отражённый пенальти и валидольная концовка. Россия — в финале Евро!
Главный тренер сборной России: никакой эйфории после победы над Украиной нет.
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