Эксперты назвали фаворита в финале Кубка африканских наций Сенегал — Египет

В воскресенье, 6 февраля, состоится матч финала Кубка африканских наций Сенегал — Египет. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Где покажут матч Сенегал — Египет?

Эксперты назвали имя фаворита матча. Они считают, что больше шансов одержать победу имеет сборная Сенегала. Заключить пари на это событие в букмекерских конторах предлагается за коэффициент 2.21, что приблизительно равно 45% вероятности. Успех сборной Египта оценён аналитиками в 4.55 (22%). Ставки на ничью по итогам основного времени принимаются за 3.02 (33%).

Сенегальцы в полуфинале обыграли команду Буркина-Фасо со счётом 3:1. Египтяне в свою очередь прошли команду Камеруна. Основное и дополнительное время завершилось нулевой ничьей, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались «фараоны» — 3:1.

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