Владимир Драчёв дал прогноз на смешанную эстафету по биатлону на ОИ-2022

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв дал прогноз на смешанную эстафету на ОИ-2022 в Пекине.

Ставка: сборная России не попадёт в топ-2 за 1.40.

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«В биатлоне всегда есть шансы на золото, ведь это непредсказуемый вид спорта. Но в смешанной эстафете сборная России претендует лишь на бронзовую медаль. Да и то, если всё срастётся. Дай бог, чтобы получилось. За первые места будут бороться более серьёзные норвежцы и французы.



Я бы поставил Серохвостова вместо Латыпова. У Эдуарда две последние гонки совсем неудачные — на масс-старте вообще получил чуть ли не восемь штрафных кругов. У него не самое лучшее состояние на данный момент. И после долгого отсутствия Латыпова на Кубках мира его ставят в эстафету — это опасно», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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