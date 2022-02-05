Россия — Португалия, мини-футбол: где смотреть финал ЧЕ, когда играют, какой канал

В финале чемпионата Европы — 2022 по мини-футболу в Нидерландах сойдутся команды России и Португалии. Матч пройдёт 6 февраля в Амстердаме.
Прогноз Амиржана Муканова на матч Россия — Португалия.
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире финал ЧЕ-2022 по футзалу на территории России покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры не видят явного фаворита, однако отдают небольшое преимущество сборной России. Заключить пари на успех подопечных Сергея Скоровича предлагается с коэффициентом 2.28. Победа сборной Португалии в основное время доступна за 2.53, ничья по итогам 40 минут — за 4.50.
Тотал больше 5.5 мяча идёт за 2.18, тотал меньше 5.5 мяча — за 1.75. Если обе команды забьют как минимум по два раза, зайдёт коэффициент 1.64.
Удаление оценено в 3.20, шестиметровый пенальти — в 2.60.
Тренер сборной Украины по футзалу прокомментировал поражение от команды России.
Путилов рассказал, как отбил пенальти в концовке игры с Украиной.
Колосков: сборная России заслужила везение в концовке матча с Украиной.
- 5 февраля 2022
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:46
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
00:58
- 4 февраля 2022
-
21:37
-
20:00
-
19:00
-
18:27
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00