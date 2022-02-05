Россия — Португалия, мини-футбол: где смотреть финал ЧЕ, когда играют, какой канал

В финале чемпионата Европы — 2022 по мини-футболу в Нидерландах сойдутся команды России и Португалии. Матч пройдёт 6 февраля в Амстердаме.

Прогноз Амиржана Муканова на матч Россия — Португалия.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире финал ЧЕ-2022 по футзалу на территории России покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры не видят явного фаворита, однако отдают небольшое преимущество сборной России. Заключить пари на успех подопечных Сергея Скоровича предлагается с коэффициентом 2.28. Победа сборной Португалии в основное время доступна за 2.53, ничья по итогам 40 минут — за 4.50.

Тотал больше 5.5 мяча идёт за 2.18, тотал меньше 5.5 мяча — за 1.75. Если обе команды забьют как минимум по два раза, зайдёт коэффициент 1.64.

Удаление оценено в 3.20, шестиметровый пенальти — в 2.60.

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