Россия — Португалия: эксперты назвали фаворита финала чемпионата Европы по футзалу

6 февраля в Амстердаме пройдёт финал чемпионата Европы — 2022 по футзалу между сборными России и Португалии. Арбитр даст стартовый свисток в 19:00 мск.

По какому каналу покажут матч Россия — Португалия?

Эксперты склоняются к победе подопечных Сергея Скоровича. Поставить на успех сборной России в основное время предлагается с коэффициентом 2.20. Это примерно 43% вероятности. Победа сборной Португалии идёт за 2.68 (35%). На ничью по итогам основного времени можно сделать ставку за 4.40 (22%).



Аналитики не ждут высокой результативности: тотал больше 5.5 гола оценён в 2.28, а тотал меньше 5.5 мяча — в 1.75.

Если россияне забьют в обоих таймах, зайдёт коэффициент 1.70. Заключить пари на «обе забьют» предлагается за 1.12. Гол на первой минуте идёт за 1.80.

Прогноз Амиржана Муканова с коэффициентом 4.50 на матч Россия — Португалия.

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