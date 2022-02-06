Россия — Португалия: эксперты назвали фаворита финала чемпионата Европы по футзалу

6 февраля в Амстердаме пройдёт финал чемпионата Европы — 2022 по футзалу между сборными России и Португалии. Арбитр даст стартовый свисток в 19:00 мск.
По какому каналу покажут матч Россия — Португалия?
Эксперты склоняются к победе подопечных Сергея Скоровича. Поставить на успех сборной России в основное время предлагается с коэффициентом 2.20. Это примерно 43% вероятности. Победа сборной Португалии идёт за 2.68 (35%). На ничью по итогам основного времени можно сделать ставку за 4.40 (22%).
Аналитики не ждут высокой результативности: тотал больше 5.5 гола оценён в 2.28, а тотал меньше 5.5 мяча — в 1.75.
Если россияне забьют в обоих таймах, зайдёт коэффициент 1.70. Заключить пари на «обе забьют» предлагается за 1.12. Гол на первой минуте идёт за 1.80.
Прогноз Амиржана Муканова с коэффициентом 4.50 на матч Россия — Португалия.
Михаил Лихачёв дал прогноз на финал ЧЕ по футзалу Россия — Португалия.
Позади Украина, впереди финал. Сборная России может выиграть первое золото за 23 года.
- 6 февраля 2022
-
08:00
- 5 февраля 2022
-
21:36
-
21:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:46
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
00:58
- 4 февраля 2022
-
21:37
-
20:00
-
19:00
-
18:27