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Россия — Португалия: время начала финала ЧЕ по футзалу, смотреть онлайн, по какому каналу

Россия — Португалия: время начала финала ЧЕ по футзалу, смотреть онлайн, по какому каналу
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В финале чемпионата Европы — 2022 по футзалу в Амстердаме встретятся сборные России и Португалии. Матч состоится 6 февраля.

Прогноз Амиржана Муканова с коэффициентом 4.50 на матч Россия — Португалия.

Футболисты появятся на паркете в 19:30 мск. В прямом эфире финал чемпионата Европы Россия — Португалия на территории России покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры склоняются к победе сборной России. Поставить на успех подопечных Сергея Скоровича в основное время можно с коэффициентом 2.25. Победа сборной Португалии оценена в 2.60, ничья после 40 минут — за 4.50.

Тотал больше 5.5 гола идёт за 2.21, а тотал меньше 5.5 гола — за 1.73. Сделать ставку на автогол предлагают за 4.00, а на послематчевую серию пенальти — за 12.0.

Мостовой: надеюсь вскоре увидеть матч Россия — Украина и в большом футболе.

Путилов рассказал, как отбил пенальти в концовке игры с Украиной.

Скорович: эйфории после победы над сборной Украины нет.

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