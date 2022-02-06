Россия — Португалия: время начала финала ЧЕ по футзалу, смотреть онлайн, по какому каналу

В финале чемпионата Европы — 2022 по футзалу в Амстердаме встретятся сборные России и Португалии. Матч состоится 6 февраля.
Прогноз Амиржана Муканова с коэффициентом 4.50 на матч Россия — Португалия.
Футболисты появятся на паркете в 19:30 мск. В прямом эфире финал чемпионата Европы Россия — Португалия на территории России покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры склоняются к победе сборной России. Поставить на успех подопечных Сергея Скоровича в основное время можно с коэффициентом 2.25. Победа сборной Португалии оценена в 2.60, ничья после 40 минут — за 4.50.
Тотал больше 5.5 гола идёт за 2.21, а тотал меньше 5.5 гола — за 1.73. Сделать ставку на автогол предлагают за 4.00, а на послематчевую серию пенальти — за 12.0.
Мостовой: надеюсь вскоре увидеть матч Россия — Украина и в большом футболе.
Путилов рассказал, как отбил пенальти в концовке игры с Украиной.
Скорович: эйфории после победы над сборной Украины нет.
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