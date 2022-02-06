Михаил Лихачёв дал прогноз на финал ЧЕ по футзалу Россия — Португалия

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв сделал прогноз на финал чемпионата Европы по мини-футболу Россия — Португалия. Игра состоится 6 февраля.
Ставка: ничья в основное время за 4.45.
«Очень интересный финал. Абсолютно разные возможности у каждой из команд взять золотые медали. Наши футболисты не без приключений выиграли в полуфинале. Надо было добиться результата — это получилось. Всё остальное — детали.
Россия — Португалия: во сколько начало, где покажут финал ЧЕ по футзалу?
Португалия проявила недюжинные морально-волевые качества в полуфинале, второй тайм с Испанией провела практически идеально. Это говорит о том, что они заслужили выход в финал. Мне кажется, что Россия и Португалия – действительно две сильнейшие сборные на ЧЕ-2022.
С нетерпением жду игры. Крайне важно, как мне кажется, у какой команды окажется больше терпения и будет выше уровень концентрации. Португалия прибавляет по ходу турнира. И это, конечно, важно на всех больших турнирах. Победный опыт португальцев может сказаться. Однако наша команда в хорошем моральном состоянии, в хорошей физической форме. Поэтому шансы соперников оцениваю как 50 на 50.
Для каждого из футболистов сборной России, возможно, это самый важный матч в карьере. Парни понимают значимость встречи, и в то же время очень важно, чтобы эта ответственность их подавила», — сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Соколовым.
Сборная России может выиграть первое золото за 23 года. Украинцы будут смотреть финал по телевизору.
Прогноз Амиржана Муканова на матч Россия — Португалия.
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