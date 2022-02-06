«Барселона» — «Атлетико»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Экс-форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Атлетико».

Ставка: ничья за 3.48.

«Барселона» потеряла тренера и Лионеля Месси, после чего вступила в эру Хави. Бывший игрок быстро нашёл общий язык с игроками – с каждым туром команда набирает обороты, но пока не видно явного лидера, которым для каталонцев был аргентинец.



После 21-го тура сине-гранатовые записали на свой счёт девять побед и восемь мирных исходов, которые соответствуют 35 очкам и пятой позиции в турнирной таблице. Очень приятно видеть, что сегодняшние хозяева ни разу не проиграли в Примере в 2022 году. В последнем матче «Барса» на выезде обыграла непростой «Алавес».



Действующий чемпион всего на один балл опережает сегодняшнего противника – на счету «матрасников» 10 побед и 36 баллов. В двух последних турах подопечные Диего Симеоне сыграли вничью с «Вильярреалом» и одолели «Валенсию».



Я считаю, что встречи команд носят принципиальное значение, и это принесёт жёсткую битву за место в зоне Лиги чемпионов. Очень тяжело оценить возможности команд – «Атлетико» играет нестабильно, «Барселона» в поисках игры, при этом я жду от команд игры, которая соответствует составам.



Мадрид выглядит посолиднее, но всё-таки я отдам предпочтение такому варианту исхода, как ничья, которая станет справедливым результатом. Моя ставка – ничья».