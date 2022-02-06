«Барселона» — «Атлетико»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Экс-форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Атлетико».
Ставка: ничья за 3.48.
«Барселона» потеряла тренера и Лионеля Месси, после чего вступила в эру Хави. Бывший игрок быстро нашёл общий язык с игроками – с каждым туром команда набирает обороты, но пока не видно явного лидера, которым для каталонцев был аргентинец.
После 21-го тура сине-гранатовые записали на свой счёт девять побед и восемь мирных исходов, которые соответствуют 35 очкам и пятой позиции в турнирной таблице. Очень приятно видеть, что сегодняшние хозяева ни разу не проиграли в Примере в 2022 году. В последнем матче «Барса» на выезде обыграла непростой «Алавес».
Действующий чемпион всего на один балл опережает сегодняшнего противника – на счету «матрасников» 10 побед и 36 баллов. В двух последних турах подопечные Диего Симеоне сыграли вничью с «Вильярреалом» и одолели «Валенсию».
Я считаю, что встречи команд носят принципиальное значение, и это принесёт жёсткую битву за место в зоне Лиги чемпионов. Очень тяжело оценить возможности команд – «Атлетико» играет нестабильно, «Барселона» в поисках игры, при этом я жду от команд игры, которая соответствует составам.
Мадрид выглядит посолиднее, но всё-таки я отдам предпочтение такому варианту исхода, как ничья, которая станет справедливым результатом. Моя ставка – ничья».
- 6 февраля 2022
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 5 февраля 2022
-
21:36
-
21:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:46
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
00:58
- 4 февраля 2022
-
21:37
-
20:00