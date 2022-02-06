«Реал» Мадрид — «Гранада»: ставка Максима Калиниченко на матч Ла Лиги

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч испанской Ла Лиги «Реал» Мадрид – «Гранада».
Ставка: обе забьют за 1.95.
«Реал» Мадрид примет дома «Гранаду» в очередном туре испанского чемпионата. Здесь, на первый взгляд, всё должно быть очевидно. Однако, я думаю, не всё так просто в этой паре.
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Дело в том, что «Реал» сейчас точно не находится на эмоциональном подъёме. На днях клуб вылетел из Кубка Испании на достаточно ранней стадии. Выбил его «Атлетик», который ранее «сливочные» вроде без проблем обыгрывали и в чемпионате, и в Суперкубке Испании. Однако сейчас клуб из Бильбао показал характер и поймал «Реал» на ошибках.
В чемпионате у команды Анчелотти дела уже тоже не такие радужные. Нет, клуб всё ещё лидирует и претендует на чемпионство. Однако его первое место уже не такое неоспоримое, каким было раньше. Сейчас «Севилья» отстаёт от «Королевского клуба» всего на четыре очка. А севильцы – тот коллектив, который не сильно сдаст по ходу сезона. «Реалу» никак нельзя подпускать их слишком близко к себе.
Со всеми этими эмоциями «Реал» выйдет на поле против «Гранады». Это далеко не самый сильный испанский середняк. Сейчас он идёт на 15-й строчке, имея в активе 24 балла. Клубы из середины таблицы опережают его уже на три очка и больше. Так что на повышение «Гранаде» рассчитывать не стоит.
В последнее время «Гранада» перестала побеждать. Но стоит отметить, что смогла она отобрать очки недавно у «Барселоны» — 1:1. Да и с «Хетафе» они устроили перестрелку голами – 2:4. В общем, «Реалу» будет не так легко в их встрече.
Не думаю, что в этой игре произойдёт чудо и «Реал» проиграет во второй раз подряд. Сейчас он будет злее после вылета из Кубка. Так что «Гранаде» не стоит рассчитывать на очки. Но вот огорчить оборону соперника она в состоянии. «Сливочные» сейчас играют ненадёжно в обороне. Так что моя ставка тут – «обе команды забьют».
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