Женская индивидуальная гонка на Олимпиаде: когда старт, во сколько начало, где смотреть

7 февраля на Олимпийских играх в Пекине состоится женская индивидуальная гонка в биатлоне. Начало запланировано на 12:00 мск. Посмотреть прямую трансляцию можно будет на телеканале «Россия-1» начиная с 11:30 мск.

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Эксперты уже сделали свой прогноз на гонку. Они считают, что больше всего шансов выиграть золотые медали у норвежки Марте Олсбю-Рёйселанд. Её успех оценивается в 5.20. В случае победы выигрыш со ставки в 1000 рублей составит 5200 рублей.



Также в тройке фаворитов находятся сёстры Эльвира (7.20) и Ханна (7.90) Эберг из Швеции. А четвёртое место в списке возможных победителей занимает итальянка Доротея Вирер (9.70).



Россиянка Кристина Резцова идёт в линии букмекеров с коэффициентом 28.0. На Светлану Миронову можно поставить за 106.0.

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