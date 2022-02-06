Виктор Гусев дал прогноз на матч «Барселона» — «Атлетико» в чемпионате Испании

Известный телекомментатор и футбольный эксперт Виктор Гусев дал свой прогноз на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Атлетико».



Ставка: «Атлетико» не проиграет за 1.66.

«Атлетико» занимает четвёртое место в таблице, «Барселона» — пятое. Расстояние всего в одно очко. Смотрите, какая убедительная статистика по матчам команд на стадионе «Барселоны». «Барселона» не проиграла в 15 последних личных встречах на своём поле. 10 побед «Барселоны» и пять ничьих. Забивала «Барселона» в 15 из последних 16 игр. Напомню, как команды играли до паузы. «Барса» победила «Алавес» 1:0. «Атлетико» сломил сопротивление «Валенсии», победив 3:2.

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Последние пять туров чемпионата. Здесь очень убедительны результаты «Барселоны», там три победы и две ничьих. Это лучший результат в лиге. С другой стороны, «Атлетико» в последних пяти турах показывает лишь 10-й результат — две победы, два поражения и одна ничья. Вы знаете, я на это 10-е место в своём прогнозе закрою глаза.



Я буду опираться на то, что это принципиальная игра для мадридцев. Неудачные пять туров забудутся. У «Барсы» много потерь. Все не буду перечислять, но под вопросом Депай, забивший в 16 матчах восемь мячей.



Теперь статистика в пользу «Атлетико» Мадрид. В первом круге он выиграл 2:0 на своём поле. Последняя победа «Барселоны» над «Атлетико» была в 2019 году 1:0. Потом были пять матчей: три победы «Атлетико» при двух ничьих. Любая позитивная информация в пользу одной команды сразу гасится чем-то ответным хорошим в пользу другой. В этом матче нужно серьёзно отнестись к «Атлетико» с его амбициями. Думаю, что «Атлетико» не проиграет».

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