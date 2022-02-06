Россия — Португалия: эксперты оценили вероятность удаления в финале ЧЕ по мини-футболу

Финальный матч чемпионата Европы — 2022 по футзалу состоится 6 февраля в Амстердаме (Нидерланды). Золотые медали разыграют команды России и Португалии. Начало игры — в 19:00 мск.

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Небольшим фаворитом финала ЧЕ-2022 по мини-футболу считаются россияне. Победа команды Сергея Скоровича оценивается в 2.28. Успех Португалии по итогам основного времени идёт за 2.54. Если победитель не определится после 40 минут игры, зайдёт коэффициент 4.85.

Ставки на красную карточку принимаются за 3.20, а на шестиметровый пенальти — за 2.60. Удаление игрока сборной России идёт за 6.00, красная карточка любого футболиста Португалии также оценивается в 6.00.

Удаление вратаря доступно за 15.0, красная карточка любому игроку в первом тайме — в 7.50, а во втором — в 4.50.

Россия — Португалия: эксперты назвали самый вероятный счёт финала ЧЕ-2022.

Тренер сборной России по пляжному футболу дал прогноз на матч Россия — Португалия.

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