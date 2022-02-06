Россия — Португалия, футзал: прямая трансляция, где смотреть в прямом эфире, когда начало

Финальный матч чемпионата Европы — 2022 по мини-футболу в Нидерландах состоится 6 февраля. Команды появятся на паркете арены «Зигго Дом» в Амстердаме в 19:30 мск. В прямом эфире решающую игру турнира покажет телеканал «Матч ТВ».

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Обе команды на пути к финалу одержали по пять побед в основное время в пяти матчах. В предыдущем раунде они выиграли со счётом 3:2: Россия оказалась сильнее Украины, а Португалия победила Испанию.

Шансы сборной России на золотые медали оцениваются немного выше. Успех подопечных Сергея Скоровича оценивается в 2.25, победа сборной Португалии — в 2.55, ничья в основное время — в 4.85.

На победу сборной России с разницей в один мяч по итогам 40 минут предлагается поставить за 5.20, на победу Португалии в один гол — за 5.40.

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