«Барселона» — «Атлетико»: прямая трансляция, смотреть онлайн матч, какой канал покажет

Сегодня, 6 февраля, состоится матч 23-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Атлетико» Мадрид. Начало запланировано на 18:15 мск, в прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».

Прогноз Виктора Гусева на матч «Барселона» — «Атлетико».

Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.45. Успех «Атлетико» оценён экспертами в 3.22. Ставки на ничью принимаются за 3.54.



Аналитики также считают, что центральный матч 23-го тура Примеры не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

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