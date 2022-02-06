«Барселона» — «Атлетико»: ставка Константина Генича на центральный матч 23-го тура Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Атлетико».

Ставка: обе забьют за 1.77.

«Возобновляется клубный футбол, и у нас суперматч в испанской Примере. «Барселона» встретится с «Атлетико». Супер этот матч по афише, но суперигры от такого матча я, честно говоря, не жду.

«Барселона» — «Атлетико»: во сколько начало, где покажут?

«Барселона» здорово укрепилась. Адама Траоре, Обамеянг, Торрес — это всё очень хорошие трансферы. Вернулся Педри. Думаю, что неудачная серия «Барселоны» в матчах с «Атлетико», когда «Барса» три игры подряд не забивает мадридцам, а в первом круге проиграла по всем статьям и без вариантов, именно в этом домашнем матче может прерваться.



«Атлетико» непривычно много пропускает в этом сезоне. Уже не так надёжен Облак. У «Атлетико» прилично новичков. Подписан Васс, хорошо знакомый по игре в чемпионате Испании за «Сельту» и «Валенсию». Под вопросом участие Гризманна. Не в очень хорошей форме сейчас Луис Суарес, хотя за сборную он забил. Возможно, это поможет ему.



После сборных тяжело входить в такой игровой тонус. Но в полном порядке у «Атлетико» Карраско, тот же Коке всегда выполняет свой объём работы. Особенно хорош Анхель Корреа — главная ударная сила «Атлетико».



Мы вправе рассчитывать на обмен забитыми мячами. Коэффициент не самый выдающийся, 1.77, но я не верю, что и в четвёртый раз подряд «Барселона» не забьёт «Атлетико», тем более с такими хорошими приобретениями.



Я не знаю, сколько сыграет Обамеянг и Траоре. Торрес уже в Кубке забивал за «Барселону». Всё же какие-то моменты «Барселона» создаст. Вопрос в реализации. То, как играла «Барселона» против «Алавеса» — это было чудовищно. То, как «Барселона» играла против «Атлетика» и «Реал Сосьедада» — это ещё куда ни шло.



Верю, что не супернадёжную оборону «Атлетико» «Барселона» наконец-то сможет пробить. Сама «Барса» в обороне по игре во многих матчах оставляет желать лучшего.



У «Атлетико» всегда есть козыри: стандартные положения, быстрые контратаки. Вариант «обе забьют» я бы рассмотрел. Не знаю, что рассмотрите вы — это исключительно ваш выбор и ваше решение, что поставить на этот матч. И вообще, стоит ли ставить на этот матч. Может быть, лучше просто насладиться футболом. Думайте сами и решайте сами. Мой прогноз — «обе забьют». Верю в Луиса Суареса».

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