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Россия — Канада, хоккей на ОИ-2022: во сколько начало, где смотреть матч женских сборных

Россия — Канада, хоккей на ОИ-2022: во сколько начало, где смотреть матч женских сборных
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7 февраля состоится матч группового этапа Олимпиады по хоккею среди женщин Россия — Канада. Начало встречи запланировано на 07:10 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Игра».

Россия — Канада: прогноз букмекеров на матч ОИ-2022 по женскому хоккею.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям. Поставить на победу сборной Канады в основное время можно с коэффициентом 1.01, успех сборной России идёт за 25.00. На ничью в основное время предлагают поставить за 17.00.

Аналитики также считают, что матч группового этапа Олимпиады по хоккею среди женщин между Россией и Канадой будет результативным: тотал больше 6.5 шайбы идёт за 1.48, а тотал меньше 7.5 шайбы — за 2.48. Поставить на гол на первой минуте матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.50.

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