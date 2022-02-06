Сенегал — Египет: онлайн-трансляция, где смотреть финал Кубка Африки, прямой эфир

Сегодня, 6 февраля, состоится финал Кубка африканских наций Сенегал — Египет. Начало игры запланировано на 22:00 мск. В прямом эфире трансляцию из Камеруна можно посмотреть на онлайн-сервисе Okko.Sport.
Василий Уткин дал прогноз на матч Сенегал — Египет.
Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу сенегальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.27. Успех египтян оценён экспертами в 4.40. Ставки на ничью принимаются за 2.97.
Аналитики также уверены, что финал Кубка Африки не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 3.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.36. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82. Поставить на «обе забьют» можно за 2.50.
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