Конькобежный спорт на ОИ-2022, женщины, 1500 м: когда старт, время начала, где смотреть

7 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны медали в конькобежном спорте на дистанции 1500 м у женщин. Начало запланировано на 11:30 мск. Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».

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Эксперты уже дали свой прогноз. Они считают главной претенденткой на золото Михо Такаги. Сделать ставку на японскую спортсменку в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. В случае успеха выигрыш со ставки в 1000 рублей составит 2000 рублей.

В тройку фаворитов также входят спортсменки из Нидерландов — Ирен Вюст (8.50) и Антойнетте де Йонг (9.50). Победа россиянки Евгении Лаленковой оценивается аналитиками коэффициентом 35.00, что приблизительно равно 3% вероятности.

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