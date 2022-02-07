«Атлетик» — «Эспаньол»: ставка Максима Калиниченко на матч Примеры

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч испанской Ла Лиги «Атлетик» – «Эспаньол».



Ставка: победа «Атлетика» с форой (-1) за 2.08.



«В очередном туре испанской Примеры встретятся два «середняка» чемпионата – «Атлетик» дома примет «Эспаньол». Хотя, на мой взгляд, одну из этих команд смело можно назвать фаворитом встречи.

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«Атлетик» на днях подтвердил свое звание одного из самых неудобных соперников в Испании. Клуб встречался в Кубке Испании с «Реалом» и обыграл его – 1:0. Примечательно, что это третья победа «басков» над топ-соперниками за пять матчей. Ранее в других турнирах клуб из Бильбао также выносил «Атлетико» и «Барселону». Так что эта команда представляет большую угрозу для всех.



Однако не хватает стабильности «Атлетику». В чемпионате он, по-моему, мог бы идти намного выше. Однако команда часто теряет очки с не самыми сильными соперниками. Так что в еврокубковую зону «Атлетик» поднимается не так часто.



«Эспаньол» же не имеет такой статистики побед над топами в Испании. Эта команда звезд с неба не хватает, обыгрывает равных себе соперников. Более сильным командам «Эспаньол» пытается не проиграть и хотя бы закончить матч вничью. Таким образом, клуб пока добивается результатов время от времени. Сейчас он идет на 13-й строчке в чемпионате.



В общем, не думаю, что «Эспаньол» сейчас в состоянии нанести поражение «Атлетику». Да, в подобных матчах баски иногда теряют очки. Однако сейчас они находятся на эмоциональном подъеме после победы над «Реалом». Так что я жду уверенной победы хозяев поля», — сказал Калиниченко.

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