Швейцария — Финляндия: прогноз Степана Самарина на матч ОИ-2022 по женскому хоккею

Профессиональный каппер Степан Самарин дал прогноз на матч женского олимпийского турнира по хоккею Швейцария — Финляндия.



Ставка: победа Финляндии и ТМ 6.5 за 1.70.



«На фоне США обе эти сборные смотрятся очень бледно и одинаково слабо, но в очных встречах Финляндия выглядит гораздо лучше своего соперника. Эти сборные встречались много раз и очень хорошо знают друг друга, знают сильные и слабые стороны.

Форвард сборной Швейцарии: фаворит хоккейного турнира на ОИ-2022 — Россия.

Не думаю, что Швейцария после такой игры с США будет в оптимальной форме, а у финской сборной всё-таки было на день отдыха больше. Она будет лучше готова к матчу, но будет ли выкладываться? Большая разница в уровне игры видна только в матчах с Канадой и США, в матчах с другими командами особой мотивации быть не должно — всё равно все выйдут в плей-офф.

В последних 10 очных встречах Финляндия выиграла 8 раз, а дважды команды разошлись миром. Более 6 шайб в играх этих команд забивалось всего три раза, а данная ставка проходила шесть раз. Логичным вариантом развития событий тут будет победа Финляндии с небольшим преимуществом», — сказал Самарин.

Вячеслав Быков прокомментировал досрочное завершение регулярки КХЛ.

Хедман: не знаю, что «Тампа» делала бы без Василевского.

Эрик Стаал: Капризов способен долгие годы быть одной из главных звёзд НХЛ.