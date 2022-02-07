«Атлетик» — «Эспаньол»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата Испании

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч Примеры «Атлетик» Бильбао — «Эспаньол». Встреча состоится 7 февраля в Бильбао.
Ставка: победа «Атлетика» с форой (-1.5) за 2.88.
«В четырёх последних матчах «Эспаньол» пропускает не меньше двух голов. В гостях в Ла Лиге у каталонцев вообще всего одна победа. С такими результатами в Бильбао не побеждают. «Атлетик» на коне, на своём поле при полных трибунах они выбили мадридский «Реал» из Кубка Короля. Теперь ещё один домашний матч, у басков эйфория и уверенность в своих силах.
В прошлом туре «Эспаньол» уступил «Бетису» со счётом 1:4. Думаю, в Бильбао будет примерно то же самое. Поставлю на победу хозяев с форой», — сказал Радимов.
Ставка на матч «Атлетик» — «Эспаньол»: голов хватит на всех.
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