Биатлон, женская индивидуальная гонка: прямая трансляция, смотреть онлайн 7 февраля

Сегодня, 7 февраля на Олимпийских играх в Пекине пройдёт женская индивидуальная гонка в биатлоне. Начало запланировано на 12:00 мск. Посмотреть прямую трансляцию можно будет на телеканале «Россия-1» начиная с 11:30 мск.
Состав женской сборной России на индивидуальную гонку в биатлоне.
Эксперты уже сделали свой прогноз на гонку. Они считают, что больше всего шансов выиграть золотые медали у норвежки Марте Олсбю-Рёйселанд. Её успех оценивается в 5.20. В случае победы выигрыш со ставки в 1000 рублей составит 5200 рублей.
В тройку фаворитов также входят сёстры Эльвира (7.20) и Ханна (7.90) Эберг из Швеции. Следом идут итальянка Доротея Вирер (9.70) и Динара Алимбекова из Беларуси (12.00). За ними в списке претендентов находится австрийка Лиза Тереза Хаузер (14.00).
Заключить пари на Кристину Резцову можно за 28.00, а на Ульяну Нигматулину — за 50.00.
Прогноз на женскую индивидуальную гонку с коэффициентом 5.20.
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