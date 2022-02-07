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«Салернитана» — «Специя»: прогноз Юрия Тесленка на матч Серии А

«Салернитана» — «Специя»: прогноз Юрия Тесленка на матч Серии А
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Профессиональный каппер Юрий Тесленок дал прогноз на матч Серии А «Салернитана» — «Специя».

Ставка: победа «Специи» с форой (0) за 1.85.

«Салернитана» на 20-м месте, «Специя» на 14-м. С каждым туром чемпионата шансы «морских коньков» на сохранение прописки в Серии А тают на глазах.

Ставка на матч «Салернитана» — «Специя» с коэффициентом 2.50.

В этом году «Салернитана» сыграла три матча: каким-то чудом выиграла у «Вероны» 2:1, а затем по заслугам была разгромлена «Лацио» 3:0 и «Наполи» 4:1. Отставание от спасительной 17-ой позиции составляет 10 очков.

В текущем году после провального домашнего матча против «Вероны», проигранном 2:1, «Специя» одолела «Дженоа» 1:0, «Милан» 2:1 и «Сампдорию» 1:0. Благодаря победной серии «орлята» оторвались от зоны вылета на 8 очков.

Считаю, нет никаких поводов к тому, чтобы рассчитывать хозяевам на успех в этом матче. «Специя» по игре выглядит значительно лучше «Салернитаны», к тому же и статистика личных встреч также на стороне «орлят», — сказал Тесленок.

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