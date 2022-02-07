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Олимпиада, хоккей среди женщин, Россия — Канада: прямая трансляция на «Матч ТВ»

Олимпиада, хоккей среди женщин, Россия — Канада: прямая трансляция на «Матч ТВ»
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Сегодня, 7 февраля состоится матч группового этапа Олимпиады по хоккею среди женщин Россия — Канада. Начало встречи запланировано на 07:10 мск. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Игра».

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Эксперты уже дали свой прогноз. Они отдают предпочтение номинальным гостям. Поставить на победу сборной Канады в основное время можно с коэффициентом 1.01, успех сборной России идёт за 25.00. На ничью в основное время предлагают поставить за 17.00.

Ранее соперники уже провели по две игры на групповом этапе. Россиянки разгромили сборную Швейцарии (5:2), но потерпели крупное поражение от сборной США (0:5). Канадки одержали две сокрушительные победы над сборными Швейцарии (12:1) и Финляндии (11:1).

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