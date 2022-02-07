Фигурное катание на ОИ-2022, командные соревнования: трансляция 7 февраля на Первом канале
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Сегодня, 7 февраля, состоится заключительный день командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине. Соревнования завершатся произвольными программами пар, танцоров и женщин.
Прямую трансляцию соревнований можно будет посмотреть в прямом эфире на Первом канале. Также «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию.
В 4:15 мск стартуют пары с произвольной программой. В 5:30 мск начнутся танцы на льду, произвольный танец. А на 6:35 мск запланирован старт командных соревнований среди женщин с произвольной программой.
По сравнению с короткими программами составы не изменились. Честь сборной России продолжат отстаивать Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Камила Валиева.
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