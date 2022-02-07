Анатолий Хованцев сделал прогноз на индивидуальную гонку на Олимпиаде в Пекине

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев дал прогноз на индивидуальную гонку по биатлону среди женщин.

Ставка: Динара Алимбекова попадёт в топ-6 за 2.60.

Состав сборной России на женскую индивидуальную гонку.

«Состав сборной России с учётом отсутствия Васнецовой выглядит оптимально. Евгения Буртасова её заменила, это хороший стрелок. В Арбере она хорошо стреляла.



Многое зависит от погоды. Если условия окажутся близки к тем, что были в смешанной эстафете, могут быть любые сюрпризы даже от сильнейших биатлонистов. Всё же биатлон не застрахован от плохой погоды.



У Экхофф со стрельбой что-то не ладится в этом сезоне, в эстафете норвежка тоже не смогла хорошо стрельнуть. За медали поборются белорусские Сола и Алимбекова, Рёйселанд, француженки, сюда можно отнести и Вирер. А вообще по такому ветру сложно давать прогноз», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

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