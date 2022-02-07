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Олимпийские игры в Пекине, конькобежный спорт, женщины: онлайн трансляция 7 февраля

Олимпийские игры в Пекине, конькобежный спорт, женщины: онлайн трансляция 7 февраля
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7 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны медали в конькобежном спорте на дистанции 1500 м у женщин. Начало запланировано на 11:30 мск. Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».

Эксперты уже дали прогноз. Они считают главной претенденткой на золото Михо Такаги. Сделать ставку на японскую спортсменку в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00.

В тройку претенденток также входят спортсменки из Нидерландов — Ирен Вюст (8.50) и Антойнетте де Йонг (9.50). Победа одной из россиянок — Евгении Лаленковой — оценивается аналитиками коэффициентом 35.00, что приблизительно равно 3% вероятности.

Кроме Лаленковой, сборную России будут представлять Елизавета Голубева и Елена Сохрякова.

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