Олимпиада 2022, шорт-трек, женщины: смотреть онлайн 7 февраля, прямая трансляция

Олимпийские игры в Пекине набирают обороты. Сборная России за несколько дней успела собрать все виды медалей. Сегодня, 7 февраля, среди прочих продолжится борьба в шорт-треке — 500 м. С 14:30 до 15:46 мск будут соревноваться женщины.

Состав мужской сборной России по биатлону на индивидуальную гонку.

1/4 финала стартует в 14:30 мск, полуфинал — в 15:13 мск. Начало женского финала запланировано на 15:41. Онлайн трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч Страна».

Сборную России будут представлять 24-летняя Софья Просфирнова и 20-летняя Елена Серёгина. Заключить пари в букмекерской конторе на победу россиянок можно с коэффициентами 40.00 и 50.00 соответственно, что приблизительно равно 2,5% и 2% вероятности.

Главным фаворитом в борьбе за золотую медаль является Сюзанна Схюлтинг из Нидерландов. Её успех оценивается экспертами коэффициентом 3.20.

Илья Ковальчук: сборная России по хоккею во всеоружии.

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