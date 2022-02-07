Олимпиада 2022, шорт-трек, женщины: смотреть онлайн 7 февраля, прямая трансляция

Олимпийские игры в Пекине набирают обороты. Сборная России за несколько дней успела собрать все виды медалей. Сегодня, 7 февраля, среди прочих продолжится борьба в шорт-треке — 500 м. С 14:30 до 15:46 мск будут соревноваться женщины.
Состав мужской сборной России по биатлону на индивидуальную гонку.
1/4 финала стартует в 14:30 мск, полуфинал — в 15:13 мск. Начало женского финала запланировано на 15:41. Онлайн трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч Страна».
Сборную России будут представлять 24-летняя Софья Просфирнова и 20-летняя Елена Серёгина. Заключить пари в букмекерской конторе на победу россиянок можно с коэффициентами 40.00 и 50.00 соответственно, что приблизительно равно 2,5% и 2% вероятности.
Главным фаворитом в борьбе за золотую медаль является Сюзанна Схюлтинг из Нидерландов. Её успех оценивается экспертами коэффициентом 3.20.
Илья Ковальчук: сборная России по хоккею во всеоружии.
Дмитрий Губерниев: женской сборной Канады по хоккею надо было сыграть в противогазах.
- 7 февраля 2022
-
13:00
-
12:00
-
11:04
-
11:00
-
10:28
-
10:00
-
09:30
-
08:45
-
08:00
-
05:00
-
02:00
- 6 февраля 2022
-
23:26
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:15
-
16:45
-
16:15
-
15:45
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
13:45
-
13:00
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:00
-
10:15
-
09:30
-
08:45