Летом прошлого года букмекерская компания Fonbet и самый титулованный футбольный клуб Беларуси БАТЭ заключили договор о сотрудничестве. По итогам сезона, в котором жёлто-синие завоевали серебряные медали, стороны приняли решение расширить партнерство. Fonbet стал титульным партнером БАТЭ, а всех жителей Борисова и болельщиков команды ждет участие в масштабной кампании «Борисов – территория Fonbet».



«Знаменательный день для ФК БАТЭ. В прошлом году международная компания Fonbet была нашим официальным партнёром, а сейчас мы рады объявить о том, что Fonbet становится нашим титульным спонсором как минимум на ближайшие два сезона! Благодарим партнёра за доверие! Для нас большая честь встать в один ряд с такими клубами, как ПСЖ, «Милан», мадридский «Реал», московские ЦСКА и «Локомотив», казанский «Рубин».



За 25-летнюю историю ФК БАТЭ на футболках нашего клуба сменилось не так уж много титульных спонсоров. Это значит, что мы дорожим долгосрочным партнерством и искренне стараемся создать условия для того, чтобы сотрудничество для каждой из сторон было взаимовыгодным. С компанией Fonbet мы планируем ряд проектов, направленных на продвижение наших брендов и популяризацию футбола в Республике Беларусь. Верим, что они порадуют наших болельщиков», — заявил председатель правления БАТЭ Андрей Капский.



«Летом, когда мы выходили на белорусский рынок, мы заявляли о своих больших планах. И уже зимой эти планы начинают приобретать реальные очертания. Новый пакет с БАТЭ предусматривает более обширный перечень рекламных опций как на стадионе, так и в рамках других клубных ресурсов. Во-первых, наш логотип на форме переезжает со спины на грудь. Во-вторых, мы готовим специальную акцию к старту реализации абонементной программы. Кроме того, нами уже запланированы несколько активностей и товарищеских матчей, которые будут интересны болельщикам как в Борисове, так и во всей Беларуси и, конечно, России.



Fonbet надеется, что у БАТЭ получится преодолеть стадию квалификации Лиги конференций и в очередной раз сыграть в групповом этапе еврокубков, а по итогам предстоящего сезона команда сможет вернуть себе титул чемпиона Беларуси», — отметила директор по международному развитию Fonbet Алина Якиревич.