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Биатлон, мужская индивидуальная гонка на ОИ-2022, прямая трансляция, смотреть онлайн

Биатлон, мужская индивидуальная гонка на ОИ-2022, прямая трансляция, смотреть онлайн
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8 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдёт мужская биатлонная индивидуальная гонка на 20 км. Начало запланировано на 11:00 мск. Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть на телеканале «Россия 1».

Состав мужской сборной России по биатлону на индивидуальную гонку в Пекине.

Букмекеры считают главным фаворитом соревнований норвежца Йоханнеса Бё, который уже успел стать олимпийским чемпионом в смешанной эстафете. Поставить на его победу можно с коэффициентом 4.40. На успех его соотечественника Стурлу Легрейда дают коэффициент 4.90, а на француза Фийона Майе можно сделать ставку за 5.00.

Шансы россиянина Александра Логинова эксперты оценили коэффициентом 10.00, на Максима Цветкова можно поставить с коэффициентом 25.00. Кроме того, в гонке также выступят Эдуард Латыпов и Карим Халили.

Ставка на мужскую индивидуальную гонку с коэффициентом 4.50.

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Биатлон на ОИ-2022, женская индивидуальная гонка. Ждём вторую медаль в Пекине! Биатлон на ОИ-2022, женская индивидуальная гонка. Ждём вторую медаль в Пекине!
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