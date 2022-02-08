Биатлон, мужская индивидуальная гонка на ОИ-2022, прямая трансляция, смотреть онлайн

8 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдёт мужская биатлонная индивидуальная гонка на 20 км. Начало запланировано на 11:00 мск. Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть на телеканале «Россия 1».
Состав мужской сборной России по биатлону на индивидуальную гонку в Пекине.
Букмекеры считают главным фаворитом соревнований норвежца Йоханнеса Бё, который уже успел стать олимпийским чемпионом в смешанной эстафете. Поставить на его победу можно с коэффициентом 4.40. На успех его соотечественника Стурлу Легрейда дают коэффициент 4.90, а на француза Фийона Майе можно сделать ставку за 5.00.
Шансы россиянина Александра Логинова эксперты оценили коэффициентом 10.00, на Максима Цветкова можно поставить с коэффициентом 25.00. Кроме того, в гонке также выступят Эдуард Латыпов и Карим Халили.
Ставка на мужскую индивидуальную гонку с коэффициентом 4.50.
Вяльбе назвала состав женской сборной России по лыжным гонкам на спринт.
Лыжные гонки на ОИ-2022: прогноз на женский спринт с коэффициентом 2.29.
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