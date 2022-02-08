Олимпиада-2022, лыжные гонки, спринт, женщины: смотреть онлайн прямую трансляцию 8 февраля

8 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут соревнования по лыжным гонкам в спринте у женщин. Начало запланировано на 13:30 мск. Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть на Первом канале.

Вяльбе назвала состав женской сборной России по лыжным гонкам на спринт.

Букмекеры считают фаворитами соревнований двух шведских лыжниц. Поставить на Майю Дальквист можно с коэффициентом 2.20, а за 2.30 можно поставить на победу Йонны Сундлинг.



Кроме того, в числе претендентов на победу аналитики видят американку Джессику Диггинс, поставить на её победу можно за 9.00.



От сборной России в спринте выступят Наталья Непряева, Юлия Ступак, Христина Мацокина и Вероника Степанова. Поставить на победу серебряного призёра в скиатлоне Непряевой можно с коэффициентом 30.00, а шансы Юлии Ступак оценили коэффициентом 85.00.

Ставка на женский спринт в лыжных гонках ОИ-2022 с коэффициентом 2.29.

Американский журналист объяснил, почему спросил Большунова о допинге.

Петтер Нортуг дал прогноз на мужскую спринтерскую гонку зимней Олимпиады в Пекине.