Олимпиада-2022, лыжные гонки, спринт, мужчины: смотреть онлайн прямую трансляцию 8 февраля

8 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут соревнования по лыжным гонкам в спринте у мужчин. Начало запланировано на 13:30 мск. Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть на Первом канале.

Американский журналист объяснил, почему спросил Большунова о допинге.

Букмекеры считают явным фаворитом соревнований норвежца Йоханнеса Клэбо. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.33.



Кроме того, в числе претендентов на победу аналитики видят француза Ришара Зува, на его победу можно поставить за 10.00. С таким же коэффициентом можно поставить на итальянца Федерико Пеллегрино. Шансы россиянина Сергея Устюгова эксперты оценили коэффициентом 11.00.



Кроме того, от сборной России в спринте выступят Александр Большунов, Александр Терентьев и Артём Мальцев. На успех олимпийского чемпиона в скиатлоне Большунова дают коэффициент 20.00, а на Терентьева можно поставить за 35.00.

Рейс-директор FIS объяснил решение не наказывать Большунова за эпизод с Клебо.

Александр Тихонов: Большунов достоин звания Герой России.

В Норвегии отреагировали на золото Большунова в скиатлоне.