Известный комментатор Дмитрий Губерниев дал прогноз на женскую индивидуальную гонку зимней Олимпиады в Пекине.



Ставка: Евгения Буртасова в топ-3 за 35.00.

Биатлон на ОИ-2022: прогноз Анатолия Хованцева на индивидуальную гонку у женщин.

«За час с небольшим до старта биатлонисток на 15 км в индивидуальной гонке. Кто-то из наших в медалях, я думаю. Причём я ставлю на Буртасову скорее, но мне кажется, что любая, кто сделает ноль, а это можно сделать здесь при желании… Хотя, конечно, лотереечка, ветерок. Но что-то мне кажется, что явление всероссийской прухи пошло. Либо будем в тройке, либо проиграем вдрызг», — сказал Губерниев.



Женская биатлонная индивидуальная гонка стартует сегодня, 7 февраля, в 12:00 мск. Прямую трансляцию соревнования можно будет посмотреть на телеканале «Россия-1» начиная с 11:30 мск.

Прогноз Анфисы Резцовой на женскую индивидуальную гонку.

Дмитрий Губерниев: женской сборной Канады надо было сыграть в противогазах.

Ставка на женскую индивидуальную гонку ОИ-2022 с коэффициентом 5.20.