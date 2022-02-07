Лыжные гонки, ОИ-2022: прогноз Василия Рочева на мужской спринт зимней Олимпиады в Пекине

Известный российский лыжник Василий Рочев-младший сделал прогноз на мужской спринт в лыжных гонках на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Ставка: Йоханнес Клебо не победит за 2.90.
Норвежский журналист: Большунова и остальных русских не должно быть на Олимпиаде.
«В скиатлоне претендентов на медали было видно практически со старта. Не знаю, с чем это связано. Мне кажется, что это вообще будет не Олимпиада Йоханнеса Клебо. Не его это трасса и не его снег. Ему не повезло с Олимпиадой в Пекине. Думаю, что и дальше у него не пойдёт.
Не могу сказать, что норвежцы не готовы к Олимпиаде. Они ведь тоже выполняют большую работу на тренировках, много трудятся. Но лично моё мнение: русские к таким условиям лучше готовы. Им больше подходят эти трассы, а также погода и температура», — сказал Рочев.
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