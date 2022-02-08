Олимпиада в Пекине, лыжные гонки: прогноз Дмитрия Губерниева на спринт у женщин и мужчин

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев сделал прогноз на мужские и женские спринтерские гонки в лыжных гонках на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Ставка: Наталья Непряева попадёт в тройку сильнейших за 7.00.
Василий Рочев дал прогноз на мужской спринт в лыжных гонках на ОИ-2022 в Пекине.
«Наталья Непряева — это спринтер. Думаю, она будет бороться за медаль в спринтерской гонке. Я вообще жду медали и у девушек, и у мужчин в спринте. Знаете, говорят, что аппетит приходит во время еды. Так вот — к нам он уже пришёл. Три медали в лыжных гонках в Пекине мы уже выиграли. Хочется развить успех», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Спринтерские гонки у мужчин и женщин состоятся 8 февраля. Пока в активе сборной России по лыжным гонкам золото и два серебра на ОИ-2022.
Лыжные гонки на Олимпиаде в Пекине: прогноз тренера сборной Норвегии на мужской спринт.
Большунов рассказал о цели на спринтерскую гонку ОИ-2022.
Дмитрий Губерниев дал прогноз на мужскую индивидуальную гонку по биатлону.
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