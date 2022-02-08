Олимпиада 2022, сноуборд, параллельный слалом у мужчин и женщин: смотреть онлайн 8 февраля

8 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут соревнования по сноуборду в паралелльном слаломе у мужчин и женщин. Начало запланировано на 05:40 мск. Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
Лыжные гонки на Олимпиаде в Пекине: прогноз тренера сборной Норвегии на мужской спринт.
В мужской части соревнований букмекеры считают главным фаворитом россиянина Дмитрия Логинова. Поставить на его победу можно с коэффициентом 4.20. За 7.50 можно сделать ставку на корейского сноубордиста Ли Сан Хо или немца Штефана Баумайстера. Шансы Андрея Соболева оценили коэффициентом 16.00.
У женщин фаворит — чешская сноубордистка Эстер Ледечка, сделать ставку на её победу можно с коэффициентом 2.30. Успех россиянки Софии Надыршиной оценили коэффициентом 5.00, а на немку Рамону Терезию Хофмайстер дают котировку 7.50.
Вероятность победы Милены Быковой аналитики оценили коэффициентом 35.00, а на Наталью Соболеву предлагают коэффициент 45.00.
«Большунов был с другой планеты». Американский журналист — о скиатлоне на ОИ-2022.
Канадская хоккеистка объяснила решение играть со сборной России в масках.
Менеджер сборной Норвегии: прыжки с трамплина пережили один из самых мрачных дней.
- 8 февраля 2022
-
03:00
-
01:00
- 7 февраля 2022
-
23:51
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:04
-
11:00
-
10:28
-
10:00
-
09:30
-
08:45
-
08:00
-
05:00
-
02:00
- 6 февраля 2022
-
23:26
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:15
-
16:45
-
16:15
-
15:45
-
15:15
-
15:00
-
14:45