Олимпиада 2022, сноуборд, параллельный слалом у мужчин и женщин: смотреть онлайн 8 февраля

8 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут соревнования по сноуборду в паралелльном слаломе у мужчин и женщин. Начало запланировано на 05:40 мск. Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

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В мужской части соревнований букмекеры считают главным фаворитом россиянина Дмитрия Логинова. Поставить на его победу можно с коэффициентом 4.20. За 7.50 можно сделать ставку на корейского сноубордиста Ли Сан Хо или немца Штефана Баумайстера. Шансы Андрея Соболева оценили коэффициентом 16.00.



У женщин фаворит — чешская сноубордистка Эстер Ледечка, сделать ставку на её победу можно с коэффициентом 2.30. Успех россиянки Софии Надыршиной оценили коэффициентом 5.00, а на немку Рамону Терезию Хофмайстер дают котировку 7.50.

Вероятность победы Милены Быковой аналитики оценили коэффициентом 35.00, а на Наталью Соболеву предлагают коэффициент 45.00.

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