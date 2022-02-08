ОИ-2022, лыжные гонки: тренер сборной Норвегии дал прогноз на мужской спринт

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум дал прогноз на мужскую спринтерскую гонку на ОИ-2022, которая состоится 8 февраля.
Ставка: Йоханнес Клебо победит за 1.45.
«Мы поговорили с Йоханнесом Клебо вечером после скиатлона. Он понимает, что в такой ситуации нужно просто сосредоточиться на следующем старте вне зависимости от результата. Мы обсуждали с ним спринт.
ОИ-2022, мужской спринт: во сколько начало, по какому каналу покажут?
Йоханнес сказал, что «сдулся» на классике. Бороться за медали не было возможности, он начал думать о спринте и поберёг энергию. Где-то на третьем круге классики он почувствовал, что тратит слишком много сил. Темп оказался запредельным.
Очевидно, что в спринте Клебо главный фаворит. Но должны сложиться несколько факторов. Прежде всего — сам Йоханнес должен быть в отличном состоянии», — приводит слова Носсума Dagbladet.
Состав мужской сборной России по лыжным гонкам на спринт.
Василий Рочев дал прогноз на мужской спринт в лыжных гонках на ОИ-2022 в Пекине.
Ставка на женский спринт в лыжных гонках с коэффициентом 2.29.
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