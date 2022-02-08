«Вест Хэм» — «Уотфорд»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 24-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Уотфорд».
Ставка: победа «Вест Хэма» и ТМ 4.5 за 1.83.
«Смена Раньери на Ходжсона желаемого эффекта не имела – «шершни» скатали унылую нулевую ничью в Бёрнли и особого рвения не продемонстрировали. Вряд ли стоит ожидать чего-то кардинально нового и в ближайших матчах. Разве что оборонительные порядки, возможно, станут более организованными.
Мане: я выигрывал Лигу чемпионов, но Кубок Африки важнее.
«Вест Хэм» уступил в двух последних турах, а в Кубке помучился с любителями из Киддерминстера. Но всё же, когда вышла основа, у команды появилось движение и желание, что, должно быть, означает, скорее, отсутствие больших проблем, чем их наличие.
Думаю, «молотобойцы», пусть и не без труда, пусть и не в самом зрелищном стиле «Уотфорд» одолеют и вернутся хотя бы на время в лигочемпионскую четвёрку», — сказал Петросьян.
Ещё один прогноз на матч «Вест Хэм» — «Уотфорд»: веселье в Лондоне.
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