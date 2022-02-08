«Бёрнли» — «МЮ»: прогноз Тимура Журавеля на игру АПЛ

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч 24-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Бёрнли» — «МЮ».



Ставка: победа «МЮ» и ТМ 2.5 за 3.80.



«Манчестер Юнайтед» играет в гостях против «Бёрнли». «Бёрнли» не выигрывал с октября, но кто в АПЛ может вот так вот спокойно переиграть «Бёрнли»? «Бёрнли» со всеми кусается, со всеми терпит и упирается, поэтому у «Манчестер Юнайтед» будет сложный матч.

Где покажут матч «Бёрнли» — «МЮ»?

Я уже набросал несколько идей и подвожу вас к следующей ставке. За счёт индивидуального мастерства своих игроков «Манчестер Юнайтед» на выезде выиграет у «Бёрнли», но сделает это с трудом, то есть через низовой тотал. Будет такая, со скрежетом игра. «Бёрнли» опять будет терпеть, опять будет кусать более сильного соперника, но проиграет. Кстати, у «Бёрнли» недавно был такой матч с «Тоттенхэмом», когда они уступили со счётом 0:1.



Думаю, что здесь будет такое: 0:1 или 0:2. На счёт ставить слишком авантюрно, поэтому лучше взять победу «Манчестер Юнайтед» через низ, хотя под эту ставку подходят оба этих счёта. Именно в таких двойных ставках и нужно искать удачу, чтобы в таких играх повышать коэффициент.



Надеюсь на победу, логику объяснил. Правда, футбол крут как раз тем, что логика там не всегда работает. В общем, болеем за наши ставки», — сказал Журавель.

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