«Интер» — «Рома»: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка Италии

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Интер» — «Рома».



Ставка: победа «Интера» и ТБ 2.5 за 2.31.



«Интер» видится мне здесь явным фаворитом. Если бы Индзаги удачно сыграл в миланском дерби, то у «Ромы» были бы шансы. Но, потерпев болезненное поражение от «Милана», «нерадзурри» будут очень злыми. Они уже использовали право на ошибку, поэтому покажут свой максимум в этой игре.

Где покажут матч «Интер» — «Рома»?

Особенно в игре против своего бывшего тренера Моуринью. Думаю, Жозе тоже настроит своих футболистов и бросит вызов лидеру чемпионата.



По составу «Интер» явно сильнее (не только «Ромы», но и вообще всех в Италии). По сути, у Индзаги два равноценных состава, чего про «Рому» не скажешь. Учитывая, что игра состоится через 2 дня на третий, скамейка будет играть огромную роль.



Во-первых, в матче будут голы. Во-вторых, не сомневаюсь в победе «Интера», — сказал Мор.

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Мбаппе: матчи с «Реалом» могут многое изменить в вопросе моего будущего.