«Интер» — «Рома»: прогноз Дениса Наливайко на игру Кубка Италии

Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч полуфинала Кубка Италии сезона-2021/2022 «Интер» — «Рома».
Ставка: победа «Интера» за 1.66.
«Сегодня будем обсуждать полуфинал Кубка Италии, в котором сыграет «Интер» и «Рома». Большое противостояние. «Интер» против «Ромы», которую тренирует Жозе Моуринью, а это довольно таки кубковый тренер. Он больше успешен именно в кубках, чем выиграть, к примеру, чемпионат, если говорить о его успехах за последние пять лет его работы.
Где покажут матч «Интер» — «Рома»?
Это очень любопытная афиша, но «Интер» мне кажется здесь очень серьезным фаворитом. Даже несмотря на поражение в миланском дерби, где Оливье Жиру затащил, в первом тайме «Интер» играл очень здорово. «Интер» мог забивать. Команда выглядит настолько сбалансированной, что уж «Рому», которую действительно колбасит в этом сезоне, «Интер» должен обыгрывать и выходить дальше.
Я буду здесь довольно таки однозначным. Нужно ставить на победу «Интера». Даже если «Рома» закроется с крайними латералями, а они находятся в очень неплохой форме, мне кажется, что «Интер» всё равно вскроет защиту римлян.
Да простят меня болельщики римской команды, но я советую ставить на победу «Интера». Коэффициент там в районе 1.70», — сказал Наливайко.
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