«Бёрнли» — «МЮ»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ 8 февраля

Футбольный эксперт Артур Петросьян дал прогноз на матч АПЛ «Бёрнли» — «МЮ».
Ставка: победа «МЮ» и ТМ 5.5 за 1.70.
«Две нулевых ничьих у «Бёрнли» в последних двух турах. Казалось, что хотя бы «Уотфорд» команда Шона Дайча сможет задавить и обыграть, но со всего двумя ударами в створ за 93 минуты рассчитывать на многое не приходится.
Где покажут матч «Бёрнли» — «МЮ»?
«МЮ» позорно вылетел из Кубка Англии, дома уступив «Мидлсбро», но я бы не сказал, что всё там безнадёжно. Конечно, до топов манкунианцам далеко, но в целом у них неплохое движение, физическое состояние и нацеленность на ворота.
Атмосфера, конечно, не лучшая, и это влияет в том числе и на везение. С «Боро», например, за 120 минут «Юнайтед» нанесли 30 ударов, девять из которых пришлись в створ», — сказал Петросьян.
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