Дед Йоханнеса Клебо сделал прогноз на мужскую спринтерскую гонку зимней Олимпиады в Пекине

Коре Хёсфлот, дедушка и тренер норвежца Йоханнеса Клебо, сделал прогноз на мужской спринт в лыжных гонках на зимних Олимпийских играх в Китае.

Ставка: Йоханнес Клебо не сможет победить за 2.90.

«Знаю, что Йоханнес хочет взять реванш за неудачу в скиатлоне. Он полностью сконцентрирован на спринте, первая гонка Олимпиады осталась позади. Йоханнес обладает умением полностью концентрироваться на том, на что способен повлиять. В данном случае это спринт.

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Лыжники из России очень сильны в Китае. После скиатлона могу сказать, что Йоханнес, пожалуй, не является фаворитом спринта впервые за долгий срок. Но он очень хочет показать себя и добиться нужного результата», — цитирует Хёсфлота VG.

В мужском скиатлоне Клебо финишировал на 40-й позиции, отстав от победившего Александра Большунова более чем на 9 минут.

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