Дед Йоханнеса Клебо сделал прогноз на мужскую спринтерскую гонку зимней Олимпиады в Пекине

Коре Хёсфлот, дедушка и тренер норвежца Йоханнеса Клебо, сделал прогноз на мужской спринт в лыжных гонках на зимних Олимпийских играх в Китае.
Ставка: Йоханнес Клебо не сможет победить за 2.90.
«Знаю, что Йоханнес хочет взять реванш за неудачу в скиатлоне. Он полностью сконцентрирован на спринте, первая гонка Олимпиады осталась позади. Йоханнес обладает умением полностью концентрироваться на том, на что способен повлиять. В данном случае это спринт.
Лыжные гонки на Олимпиаде в Пекине: прогноз тренера сборной Норвегии на мужской спринт.
Лыжники из России очень сильны в Китае. После скиатлона могу сказать, что Йоханнес, пожалуй, не является фаворитом спринта впервые за долгий срок. Но он очень хочет показать себя и добиться нужного результата», — цитирует Хёсфлота VG.
В мужском скиатлоне Клебо финишировал на 40-й позиции, отстав от победившего Александра Большунова более чем на 9 минут.
Петтер Нортуг дал прогноз на мужскую спринтерскую гонку зимней Олимпиады в Пекине.
Василий Рочев дал прогноз на мужской спринт в лыжных гонках на ОИ-2022 в Пекине.
Большунов не выступит в спринте на зимней Олимпиаде в Пекине.
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