Россия — Швейцария: прогноз Виталия Славина на матч Олимпиады-2022

Известный хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на матч олимпийского хоккейного турнира Россия — Швейцария.



Ставка: победа Швейцарии в матче за 4.15.



«Начинается хоккейный олимпийский турнир среди мужских команд. Сегодня поговорим о старте нашей сборной, в котором она сыграет против Швейцарии. Здесь я готов поставить на сенсацию, на победу альпийцев, естественно, за пределами основного времени.

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Почему это возможно? Если вспомнить историю, то наша сборная зачастую плохо начинала олимпийский турнир. На прошлых Олимпиадах такое было. Ещё один фактор. У нас КХЛ завершилась 14 января. Знаете, когда остановился чемпионат Швейцарии? Не поверите, 28 января. То есть они играли на две недели больше.



Швейцария сейчас не то что в оптимальной форме, но она не вышла из ритма. У них небольшая пауза, чуть больше 10 дней, а мы почти месяц не играли. Вся сборная Швейцарии составлена из игроков местной лиги. То есть все исполнители отлично друг друга знают. Все играют в одном стиле. Есть игроки, которые и в НХЛ выступали. В Швейцарии строго распределены роли и не нужно никому сыгрываться. Все звенья уже готовы, в отличие от нашей команды.



Вот мы смотрим по подготовке. У нас чуть ли не на каждой тренировке меняются составы звеньев. Алексей Жамнов, главный тренер, признаётся, что до сих пор ищет эти сочетания. Предполагаю, что поиск продолжится и в матче со Швейцарией. Пока будем искать сочетания, вкатываться в турнир. Одно дело — тренировка, а календарный матч — это совсем другое. Пока мы будем всё это делать, швейцарцы спокойно забросят пару шайб, а потом попробуй отыграться.

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Более того, мы же недооцениваем Швейцарию. А ведь после КХЛ именно швейцарская лига поставила больше всего игроков в олимпийские сборные. Неделю назад читал, что 52 игрока. То есть от КХЛ 120 хоккеистов, а от Швейцарии — 52. Это говорит о высоком уровне лиги, поэтому их недооценивать никак нельзя.



Предполагаю, что коэффициент на победу Швейцарии будет высокий. Все деньги ставить не надо, но у них есть шанс победить. Кроме того, у России ещё не обстрелянные вратари. У нас куча всяких мелких нюансов, которые могут сыграть не в нашу пользу. То есть я бы поставил на Швейцарию.



Второе. Я бы поставил на тотал. Предполагаю, что тотал будет не менее 5 шайб. Хочешь или нет, но наши не смогут играть от обороны, равно как и швейцарцы. Они берут пример с Канады. У них атакующий хоккей, поэтому они вряд ли будут сидеть в обороне. Россия пока просто не сможет наладить плотную и вязкую оборону.



Российские хоккеисты не играли почти месяц. Пока игроки поймут друг друга, пока поймут, как играет соперник, разберутся там. На это всё должно уйти время. Сложно будет сыграть насухо или пропустить мало шайб. Считаю, что шайб будет много.



Швейцарию ни в коем случае нельзя недооценивать. Можно рискнуть и поставить на победу Швейцарии», — сказал Славин.

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