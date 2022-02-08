Финляндия — Россия: прямая трансляция матча по женскому хоккею на зимней Олимпиаде

8 февраля в Пекине состоится матч группового этапа женского хоккейного турнира на Олимпиаде-2022 между сборными Финляндии и России. Стартовое вбрасывание намечено на 16:10 мск, в прямом эфире встречу покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».
Финляндия — Россия: букмекеры дали прогноз на матч ОИ-2022.
Сборная России займёт третье место в группе, если проиграет с разницей не более чем в две шайбы. В случае разгромной победы Финляндия окажется третьей, а россиянки сыграют в четвертьфинале со Швейцарией.
Сделать ставку на победу сборной Финляндии предлагается с коэффициентом 1.78. Это примерно 52% вероятности. Шансы сборной России оценены в 3.60 (26%), на ничью после трёх периодов дают 4.30 (22%).
Победа сборной Финляндии с форой (-2.5) идёт за 3.55, победа сборной России с форой (+2.5) — за 1.30.
Тренер женской сборной России: будем играть с Финляндией на победу.
Россия — Швейцария: прогноз Виталия Славина с коэффициентом 4.15 на матч ОИ-2022.
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