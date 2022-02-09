Олимпиада-2022, кёрлинг, мужчины, Россия — США, смотреть онлайн прямую трансляцию матча

9 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдёт матч по кёрлингу между сборными России и США. Начало запланировано на 15:05 мск. Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Игра».

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Букмекеры считают небольшим фаворитом предстоящего противостояния команду США. Поставить на победу американцев можно с коэффициентом 1.65. Шансы сборной России аналитики оценили коэффициентом 2.10.



Поставить на то, что американцы завоюют золотые медали, можно с коэффициентом 10.00. Шансы россиян оценивают коэффициентом 40.00. Главный фаворит — сборная Великобритании, на неё можно сделать ставку за 2.65.



За сборную России по кёрлингу на Олимпиаде-2022 выступят Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

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