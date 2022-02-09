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Олимпиада-2022, сноуборд-кросс, женщины, смотреть прямую трансляцию онлайн 9 февраля

Олимпиада-2022, сноуборд-кросс, женщины, смотреть прямую трансляцию онлайн 9 февраля
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9 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут соревнования по сноуборд-кроссу среди женщин. Начало запланировано на 06:00 мск. Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Страна».

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Букмекеры считают фаворитом соревнований представительницу Великобритании Шарлотту Бэнкс. Поставить на её победу можно с коэффициентом 2.10. В числе фаворитов также спортсменка из Италии Микела Мойоли, на неё дают коэффициент 5.00. Сделать ставку на француженку Хлою Треспёш можно за 7.00, а за 11.00 можно поставить на австралийку Белль Брокхофф и американку Фэй Гулини.

Россиянок в числе фаворитов соревнований нет. Поставить на победу Кристины Пауль можно с коэффициентом 75.00, а шансы Марии Васильцовой аналитики оценили коэффициентом 90.00.

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