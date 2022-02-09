Олимпиада-2022, сноуборд-кросс, женщины, смотреть прямую трансляцию онлайн 9 февраля

9 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут соревнования по сноуборд-кроссу среди женщин. Начало запланировано на 06:00 мск. Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Страна».

Вяльбе огласила состав сборной России по лыжным гонкам на мужской командный спринт.

Букмекеры считают фаворитом соревнований представительницу Великобритании Шарлотту Бэнкс. Поставить на её победу можно с коэффициентом 2.10. В числе фаворитов также спортсменка из Италии Микела Мойоли, на неё дают коэффициент 5.00. Сделать ставку на француженку Хлою Треспёш можно за 7.00, а за 11.00 можно поставить на австралийку Белль Брокхофф и американку Фэй Гулини.



Россиянок в числе фаворитов соревнований нет. Поставить на победу Кристины Пауль можно с коэффициентом 75.00, а шансы Марии Васильцовой аналитики оценили коэффициентом 90.00.

Сергей Устюгов: начинаю задумываться о завершении карьеры.

Фатальный выстрел. Цветкову не хватило четырёх секунд до медали Олимпиады.

«Выступил по-взрослому!» Лыжник Терентьев — о бронзе в спринте.