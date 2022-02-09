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Олимпиада-2022, Пекин, шорт-трек, мужчины, 1500 м, где смотреть онлайн, прямая трансляция

Олимпиада-2022, Пекин, шорт-трек, мужчины, 1500 м, где смотреть онлайн, прямая трансляция
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9 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут соревнования по шорт-треку у мужчин на дистанции 1500 м. Начало — в 14:00 мск.

Владимир Драчёв дал совет российским биатлонистам.

Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Страна». Соревнования пройдут на национальном стадионе в Пекине.

Букмекеры считают фаворитом предстоящих соревнований россиянина Семёна Елистратова. Поставить на его победу можно с коэффициентом 2.80. Кроме того, можно сделать ставку на то, что Елистратов попадёт в тройку призёров. Этот сценарий оценили коэффициентом 1.27.

За 4.00 можно сделать ставку на китайца Жэнь Цзывэя. Шансы канадца Шарля Амлена эксперты оценили коэффициентом 6.50, а на его соотечественника Паскаля Диона предлагают коэффициент 7.50.

Вяльбе назвала состав сборной России по лыжным гонкам на мужской командный спринт.

Тихонов: Цветков, Логинов и Латыпов должны бежать эстафету в Пекине.

Логинов: переживал за Цветкова не меньше, чем за себя.

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